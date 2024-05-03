Ağlatan doğum günü

BU YAŞINA KADAR KISMET OLMADI



Adana Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yaşayan Feride (42) ve Zeki Elçiçek'in (43) 8 çocuğundan en büyüğü olan Ramazan (23), down sendromlu olarak dünyaya geldi. Sağlık sorunlarıyla boğuşan aile maddi imkansızlıklar nedeniyle Ramazan'ın doğum gününü hiç kutlayamadı. Geçen ay Adana'da faaliyet gösteren yardım derneğine ulaşan Feride Elçiçek, oğlunun yaş gününü kutlamak istediğini söyledi.

PASTASINI KENDİ KESİP İKRAM ETTİ



Dernek bu isteğe kayıtsız kalmadı ve down sendromlu Ramazan için özel pasta yaptırılıp sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Ramazan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken anne Feride Elçiçek ise evladının ilk kez kutlanan doğum gününde gözyaşlarını tutamadı. Mumları üfledikten sonra Dernek Başkanı Ogün Sever Okur ile birlikte pastayı kesen Ramazan, kestiği pastadan ilk dilimi yedi.

Anne Feride Elçiçek, "Ramazan 2 aylık olduğunda down sendromlu olduğunu öğrendik. Kalbinde 3 tane delik vardı ve ameliyat oldu. Sürekli hastanelerde kaldık. Bu yaşa geldi ama hep hastaneye gidiyoruz. Hiç doğum gününü kutlayamadık" dedi.