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03 Mayıs 2024 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 08:07:00

77 ilde "SİBERGÖZ-37 operasyonu: 156 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.

77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen "SİBERGÖZ-37" operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : operasyon ocuk müstehcenliği çocuk tacizi
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