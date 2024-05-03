03 Mayıs 2024 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 08:07:00
77 ilde "SİBERGÖZ-37 operasyonu: 156 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
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77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.
77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen "SİBERGÖZ-37" operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
- 77 ilde "SİBERGÖZ-37 operasyonu: 156 gözaltı
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