Meteoroloji'den 15 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Kaynak: TRT Haber
Yurdun bazı kesimlerinde bugün kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 ili sarı kodla uyardı. Bazı bölgelerde de toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
15 İLE SARI UYARI
Beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il "sarı kod" ile uyarıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması istendi.
Uyarı yapılan iller şu şekilde: Adana, Edirne, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Osmaniye, Şırnak, Van, Ağrı, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ.
RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar bugün günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
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