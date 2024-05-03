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03 Mayıs 2024 Cuma 07:12:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 07:12:00

Video izleyerek Tatar dansı öğrendiler

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Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'dan gönderilen videolarla Tatar dansını öğrendi.

Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'ın Kazan şehrinden gönderilen videolarla geleneksel Tatar dansını öğrendi. Tataristanlı Alsu Bastaban'ın 8 yaşındaki kızı Ahsen Selin öncülüğünde videoları izlemeye başlayan 14 kız öğrenci 3 ayda Tataristan'ın geleneksel dansını öğrendi. Öğrencilerin, Erzurum'daki özel gün ve haftalarda yaptığı sahne gösterileri beğeni topluyor.

Etiketler : erzurum öğrenci tatar dansı
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