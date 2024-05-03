Video izleyerek Tatar dansı öğrendiler
Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'dan gönderilen videolarla Tatar dansını öğrendi.
Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'ın Kazan şehrinden gönderilen videolarla geleneksel Tatar dansını öğrendi. Tataristanlı Alsu Bastaban'ın 8 yaşındaki kızı Ahsen Selin öncülüğünde videoları izlemeye başlayan 14 kız öğrenci 3 ayda Tataristan'ın geleneksel dansını öğrendi. Öğrencilerin, Erzurum'daki özel gün ve haftalarda yaptığı sahne gösterileri beğeni topluyor.