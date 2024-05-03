VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
Apple'ın geliri azaldı
77 ilde "SİBERGÖZ-37 operasyonu: 156 gözaltı
Meteoroloji'den 15 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
Sarı kantaron kanser hastalarına yaramıyor
03 Mayıs 2024 Cuma 06:52:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 06:52:00

Çizdiği resimle ‘Ahmet Amca'yı hayata bağlamış

ABONE OL

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde kalp nakli olan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin aynı hastanede beyin ameliyatı sonrası tedavi gören Ataç'a çizdiği resimle moral vererek hayata tutunmasını sağladığı ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde 5,5 yıllık bekleyişin ardından kalp nakli olan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin (16), aynı hastanede beyin ameliyatı sonrası 8 ay tedavi gören Ahmet Ataç'a (82) çizdiği resimle moral vererek, hayata tutunmasını sağladığı ortaya çıktı. Esila'nın, birlikte hastane bahçesinde kuşlara yem atmalarını çizip, üzerine 'Hayat her şeye rağmen yine güzel. Yeter ki umudumuzu yitirmeyelim Ahmet Amca' yazdığı resmi evinin duvarına asan Ataç, "Melek kızımız uçtu, gitti. Çok üzgünüm" dedi.

Etiketler : eslia tüfekçi kalp nakli resim
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX