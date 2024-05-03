Çizdiği resimle ‘Ahmet Amca'yı hayata bağlamış

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde 5,5 yıllık bekleyişin ardından kalp nakli olan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin (16), aynı hastanede beyin ameliyatı sonrası 8 ay tedavi gören Ahmet Ataç'a (82) çizdiği resimle moral vererek, hayata tutunmasını sağladığı ortaya çıktı. Esila'nın, birlikte hastane bahçesinde kuşlara yem atmalarını çizip, üzerine 'Hayat her şeye rağmen yine güzel. Yeter ki umudumuzu yitirmeyelim Ahmet Amca' yazdığı resmi evinin duvarına asan Ataç, "Melek kızımız uçtu, gitti. Çok üzgünüm" dedi.