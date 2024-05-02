Beşiktaş'taki faciada ölen 29 işçiyi unuttular: Bir tek oraya uğramadılar!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin CHP, DEM ve DİSK'in Taksim ısrarı ve provokatif çağrıları sokakları karıştırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapatılan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bazı gruplar polise taş ve sopalarla saldırdı.

226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 217 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3, Aydın'da ise 2 kişi gözaltına alındı.

PROVOKATÖRLER 28 POLİS MEMURUNU YARALADI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memuru yaralandı.

Kentte yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.

1 AY ÖNCEKİ FACİADA ÖLEN 29 İŞÇİYİ HATIRLAMADILAR

Taksim provokatörlerinin İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay bir gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi hatırlamaması dikkat çekti.

FACİADA CHP'Lİ BELEDİYENİN İHMALİ TESPİT EDİLDİ

1 ay önce 29 işçinin yangında hayatını kaybettiği Maquerade adı ünlü gece kulübünde CHP'li belediyenin ihmali tespit edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'CİNAYET' VURGUSU

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Yemeği'nde Beşiktaş'ta yaşanan facianın cinayet olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ANLAMLI 1 MAYIS MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 1 Mayıs için paylaştığı video ile Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı.

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 1 Mayıs