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Sarı kantaron kanser hastalarına yaramıyor
03 Mayıs 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 07:30:00

Sarı kantaron kanser hastalarına yaramıyor

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Sarı kantaronun, kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları kullandıklarında tedavi başarılarını azalttığı ortaya çıktı.

Önemi hızla artan tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan sarı kantaronun, kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları kullandıklarında tedavi başarılarını azalttığı ortaya çıktı. Uzman Diyetisyen Dilek Doğan "Yapılan klinik çalışmada sarı kantaron kullanan kanser hastalarında alerjik deri reaksiyon, kabızlık, ağız kuruluğu, baş dönmesi, halsizlik ve uyku bozukluğu gibi yan etkiler geliştiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kemoterapi alanları ile etkileşimde olduğu ve tedavinin faydasını yüzde 40 oranda azalttığı bildirilmiştir" diye konuştu.

Sağlıklı kişilerin sarı kantaronu kullanabileceğini aktaran Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu Uzman Diyetisyen Dilek Doğan, "Türkiye'de hemen hemen tüm coğrafi bölgelerde doğal olarak yetişen sarı kantaron, yöresel olarak, yara otu, kan otu, koyun kıran, kuzu kıran olarak adlandırılmaktadır. Son 30 yıldır sarı kantaron ile ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bireylerde yine yara iyileştirici olarak, anti depresan ve anti bakteriyel olarak kullanımında fayda sağlandığı görülmüştür" dedi.

Etiketler : kanser hasta kemoterapi sarı kantaron
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