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02 Kasım 2020 Pazartesi 11:25:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 11:35:00

Kahraman itfaiyeci, Elif Perinçek'in kurtarılış öyküsünü anlattı: Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kaynak: AA

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İzmir'de depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik mucize anlarını anlattı. Elif'in mucize olduğunu söyleyen Çelik, "Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor." dedi.

İzmir'de Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik, "Elif benim parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, Doğanlar Apartmanı enkazı altından 65 saat sonra çıkardığı Elif Perinçek'i kurtarma anlarını gazetecilere anlattı.

"ÜMİDİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK"

Elif'in kurtarılış öyküsünü anlatırken gözleri dolan Muammer Çelik, itfaiyecilerin ümidinin hiç kaybolmadığını belirtti.

"Biz itfaiyeciler her enkazın altındaki vatandaşa ulaşıp sağlıkçılar 'eks' diyene kadar hiç ümidimizi kaybetmeyiz. Elif için de hiç ümidimizi kaybetmedik." diyen Çelik, kurtarma çalışmaları sürerken 3 yaşındaki kızın ailesiyle arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"SIRT ÜSTÜ YATAR ŞEKİLDE BULDUM"

"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."

"PARMAĞIMI HİÇ BIRAKMADI"

Çelik, gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor..." sözleriyle yanıtladı.

Elif Perinçek'in artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "itfaiyeci ağabeyleri" olduğunu ifade eden Muammer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim Elif mucizemiz oldu. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hediyesi olmuştur. Biz Elif'i sevdik, Elif de inşallah bizi sever..."

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Etiketler : Doğanlar Apartmanı İzmir depremi ELİF BEBEK
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