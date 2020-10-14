Kamyon dorseleri alev alev yandı!

Yangın saat 05:30 sıralarında Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak'ta bulunan bir otoparkta çıktı. İddiaya göre, otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kulübenin hemen yanında bulunan park halindeki kamyon dorselerine de sıçradı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İki dorse ve bir kulübenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.