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07 Aralık 2023 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 07:18:00

Jandarma köpekleri antrenmanı aksatmıyor

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Ordu'da, jandarma narkotik köpeği ile arama kurtarma köpeği operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor.

Ordu'da, jandarma narkotik köpeği "Logo" ile arama kurtarma köpeği "Mermi" operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor. Belçika Malinois ırkı 2 yaşındaki Mermi ile 3 yaşındaki Logo, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. Hassas burunlu köpeklerin günlük eğitimleri aksatılmıyor. Kendileri için özel hazırlanan parkurda günlük antrenmanları yaptırılan köpekler, operasyonlara her daim hazır tutuluyor.

Etiketler : ordu narkotik köpeği antrenman arama kurtarma köpeği
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