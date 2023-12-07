Jandarma köpekleri antrenmanı aksatmıyor

Ordu'da, jandarma narkotik köpeği "Logo" ile arama kurtarma köpeği "Mermi" operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor. Belçika Malinois ırkı 2 yaşındaki Mermi ile 3 yaşındaki Logo, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. Hassas burunlu köpeklerin günlük eğitimleri aksatılmıyor. Kendileri için özel hazırlanan parkurda günlük antrenmanları yaptırılan köpekler, operasyonlara her daim hazır tutuluyor.