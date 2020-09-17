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17 Eylül 2020 Perşembe 21:29:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 21:32:00

İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri İETT çatısı altında birleşiyor

Kaynak: DHA

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, şehirdeki tüm toplu taşıma otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel(İETT)'ye bağlandı.

İBB Meclisi 8'inci seçim dönemi, 2'nci toplantı yılı, Eylül ayı 3'üncü birleşimi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Yapılan toplantının 266'ncı gündem maddesi olan Özel Taşımacı İşletme Sistemi, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Müşterek raporu, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Rapor kapsamında, İstanbul'daki tüm otobüsler İETT'ye bağlanması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesinin kabulü ile beraber otobüsler artık tek renk olacak ve seferler metro hatlarına göre şekillendirilecek. Bu uygulama ile beraber toplu taşımadaki şikayetlerin azalması beklenirken, tüm otobüslerin gelirleri İETT ve İBB tarafından garanti altına alınacak.

"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN OTOBÜSLER, TEK RENK OLACAK VE İETT ÇATISI ALTINDA BİRLEŞECEK"

İBB CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, yeni uygulama hakkında bilgi vererek, "Özel Halk Otobüsü Ulaşım A.Ş., İstanbul Otobüs A.Ş., İETT tek çatı altında birleşiyor. Bu madde ile otobüsler, tek renk olacak ve İETT çatısı altında birleşecek. Bunun için kurumlar aylardır çalışıyor. Ben bu madde ile ilgili İstanbul halkına bir iki bilgilendirme yapmak istiyorum. Söylediğim gibi bu sistemle artık İstanbul'daki bütün otobüsler, tek renk olacak ve İETT çatısı altında birleşecek. Seferler, metro hatlarına uygun şekillendirilebilecek, böylece İETT ciddi bir mali yükten kurtulmuş olacak. Özel Halk Otobüsü şoförlerimiz için de yeni bir dönem başlıyor. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri netleşmiş olacak, sosyal hakları daha da zenginleşecek. İstanbul halkının toplu taşımadaki şikayetleri, oldukça azalacak ve en önemli noktası İETT, İstanbul'un daha çok yerine sefer düzenleyecek. Bununla ilgili daha yararlı bir madde de şu, pandemi sürecinde bir belirsizliğe giden toplu taşıma ve özellikle de özel halk otobüslerimizin gelirleri, İETT ve İBB tarafından bir garantör haline alınacak. Her ay gelir ve giderleri belli olacak. Süspansiyon ödemeleri artık kalkacak ve bütün otobüslerimizin her ay ne kazanacağı belli olacak" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI OLSUN"

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise bu konunun Ak Parti'nin yönetime sorunları aşma konusunda yardım ettiğini ifade ederek, "Bu sistem değişikliği ile ilgili komisyonda görüşme yapma gereği duyduk çünkü, komisyonun yönetime veya meclis çoğunluğu sahibi olan Ak Parti'nin yönetime sorunları aşma konusunda nasıl yardımcı olduğumuzun güzel bir örneği olduğunu ifade etmek isterim. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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