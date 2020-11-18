İstanbul'daki sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde de sağanak yağış etkili oldu. Beyoğlu Taksim çevresinde vatandaşlar yağıştan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Sağanak yağmur nedeniyle Büyükçekmece E-5 karayolunda da bir araç kayarak takla attı. Sürücüsü yaralandı.