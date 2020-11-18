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18 Kasım 2020 Çarşamba 18:56:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 18:56:00

İstanbul'daki sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

Kaynak: İHA

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Kent genelinde akşam saatlerinde de sağanak yağış etkili olurken Taksim ve çevresinde vatandaşlar yağmurdan sığınmaya çalıştı. Yağış sonrası Büyükçekmece E-5'te de bir araç takla attı.

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde de sağanak yağış etkili oldu. Beyoğlu Taksim çevresinde vatandaşlar yağıştan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Sağanak yağmur nedeniyle Büyükçekmece E-5 karayolunda da bir araç kayarak takla attı. Sürücüsü yaralandı.

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