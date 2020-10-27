27 Ekim 2020 Salı 07:40:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 07:40:00
İstanbul'da sis etkili oluyor
Kaynak: DHA
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İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi.
Sis nedeniyle sürücülerin oldukça yavaş gittikleri görüldü.
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