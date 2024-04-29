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İşgalci İsrail Refah'ta bir evi vurdu: Şehitler var
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29 Nisan 2024 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 18:16:00

İşgalci İsrail Refah'ta bir evi vurdu: Şehitler var

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu, 4 kişi şehit oldu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki tarım arazileri ile Zevayde bölgesinin batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Etiketler : israil refah saldırı Gazze Filistin
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