İstanbul'da şehir hatları seferleri iptal edildi
Kaynak: AA
İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferle ise şöyle: 15.15 Beşiktaş-Adalar, 18.00 Büyükada-Beşiktaş
İBB Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) dün İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak şu açıklamayı yapmıştı:
"İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Salı öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor."
- İstanbul'da şehir hatları seferleri iptal edildi
- Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
- Ermenistan'ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
- Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
- Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Beylikdüzü'nde öğrenci servisi yandı