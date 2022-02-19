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19 Şubat 2022 Cumartesi 17:47:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 17:47:00

İstanbul'da oğlunu öldüren yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Kaynak: AA / Akşam

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan yabancı uyruklu kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındığı açıklandı.

Mersin'de ikamet eden 25 yaşındaki Suriye uyruklu Salah O, 4 yaşındaki oğlu M.T. ile sabah saatlerinde Marmara Mahallesi'nde eşinin ikamet ettiği eve geldi. Öğle saatlerinde oğlu M.T'yi bıçaklayarak öldüren kadın, bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan Salah O, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : kadın İstanbul yabancı uyruklu kadın cinayet oğlunu öldüren anne
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