İstanbul'da değnekçilere operasyon

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:31:00

İstanbul'da korsan otoparkçılık yapan 20 kişi yakalandı

Kaynak: DHA-AA

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İstanbul'da 8 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık yapan 20 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

 İstanbul'da 8 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık yapan 20 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ağustos arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 20 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. BAKIRKÖY'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'DE BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA İSTEYEN 2 DEĞNEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA

Bakırköy'de boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor. Görüntülerin basında yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu değnekçilik yaptığı belirlenen Savaş Ç. ve Nabijon E. yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Ç.'nin 13'ü korsan otoparkçılık olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten işlem yapıldı.

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