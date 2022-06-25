Metro kullanacaklar dikkat! Yarın...

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25 Haziran 2022 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 15:45:00

İstanbul'da bazı metro seferleri iptal edildi! İşte detaylar...

Kaynak: AA

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Yarın istanbul'da bazı metro seferleri iptal edildi. İşte o seferler...

Duyuru Metro İstanbul'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır"

Etiketler : metro istanbul metro seferleri sefer iptali
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