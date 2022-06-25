Metro kullanacaklar dikkat! Yarın...

İstanbul'da bazı metro seferleri iptal edildi! İşte detaylar...
Kaynak: AA
Yarın istanbul'da bazı metro seferleri iptal edildi. İşte o seferler...
Duyuru Metro İstanbul'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
"İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır"