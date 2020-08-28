28 Ağustos 2020 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 13:55:00
İstanbul Kabataş'ta kaza! Tramvay, halk otobüsüne çarptı
Kaynak: İHA
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Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş için manevra yapan halk otobüsüne çarptı.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
Olay yerine ekipler sevk edildi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde kaza nedeniyle aksama yaşanıyor.
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