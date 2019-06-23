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23 Haziran 2019 16:53 | Pazar

İstanbul açılan sandık sayısı kaç? 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı izle!

İstanbul açılan sandık sayısı kaç? sorusu tüm İstanbullu seçmenler tarafından araştırılıyor. 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin tekrarlanması kararı üzerine bugün yeniden oylar kullanıldı. Oy kullanma işlemi sabah saat 08:00'da başladı. Oy kullanma görevini yerine getiren seçmenler şimdi de gözlerini seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranlarına çevirdiler. İstanbul açılan sandık sayısı, sayılan oy oranlarını canlı canlı izleyebilirsiniz. Nefeslerin tutulduğu son seçimde merak edilen son dakika gelişmeleri sizlerle...

İstanbul açılan sandık sayısı kaç? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin tekrarlanması kararı üzerine bugün yeniden milyonlarca seçmen sandık başındaydı. Saat 08:00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17:00'da sona erdi.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. Kim ne kadar oy aldı? Binali Yıldırım oy oranı, Ekrem İmamoğlu oy oranı anbean araştıırlıyor. İstanbul açılan sandık sayısı ve İstanbıul oy oranları sizlerle... 

İSTANBUL AÇILAN SANDIK SAYISI KAÇ? 

İSTANBUL AÇILAN SANDIK SAYISI SON DAKİKA İÇİN TIKLAYINIZ 

23 HAZİRAN 2019 SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE!

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar verilmeyecek.  

İSTANBUL SEÇMENİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 10 ÖNEMLİ NOKTA ŞÖYLE:
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7 - Oy pusulasını kontrol edin

Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

9 - Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

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