İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya, Dumlupınar ve Kurtuluş mahallelerinde, hasarlı binalar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerce iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Bazı depremzedeler, kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.