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İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
11 Nisan 2023 Salı 19:10:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 19:10:00

İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya, Dumlupınar ve Kurtuluş mahallelerinde, hasarlı binalar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerce iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Bazı depremzedeler, kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

Etiketler : Kahramanmaraş İskenderun depremzede

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