Başkan Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kalbi Kudüs ve Filistin için atan siz kıymetli parlamenterleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Medeniyet, tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoşgeldiniz. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki bütün Kudüs sevdalılarına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerin şahsında Filistin davasını kendi meselesi görüp destek veren Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkan tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca gerçekleştireceğiniz istişarelerin, temas ve ziyaretlerin başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun kuruluşundan bu yana geçen sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye-Filistin dostluk gurubu himayelerinde 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl evvel başlayan girişim bugün 2 bin üyeye ulaştı. Platform faaliyetleriyle toplantı ve konferanslarıyla farklı alanlardaki çalışmalarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu. Birleşmiş Milletler kararlarına, prensiplerine, uluslararası normlara uygun olarak Kudüs ve Filistin'e hizmet eden siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Müslüman olmanın Müslümanca yaşamanın hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın gerçekten zor olduğu günlerden geçiyoruz.

Bilhassa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın mahremine, tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Kandan ve gözyaşından beslenen haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz. Haçlı seferleri ile yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve dört asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Resulü Ekrem efendimizin şu tavsiyesi Kudüs davasında ecdadımız gibi bizim de rehberimizdir. "Beytülmakdis'e gidin ve orada namaz kılın. Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin." Evet Mescid-i Aksa sadece ilk kıblemiz değildir. Aynı zamanda Hz. Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir. Kudüs'i Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca büyük sevda ile hizmet etmiş kahraman ecdadımızın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez, hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. Burada şu gerçeği bir kez daha ifade etmek istiyorum. Az önce de söylendi, Türkiye olarak La ilahe illallah İbrahim Halilullah lafzında sembolleşen kuşatıcı anlayışla Kudüs'e sahip çıkmayı bir görev biliyoruz.

Son bir asırdır Haçlı heveslileriyle, siyonist yayılmacılık arasında sıkışan Kudüs-i Şerif'i tüm insanlık için tekrar bir Darüsselam haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı savunmak, farklı inançlara saygıyı savunmak olduğu inancıyla mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.

Biz şartlara göre, esen rüzgara göre, sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

Biz, işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceğiz.

Çocuğunun doğum gününü Gazzeli sabileri öldürerek kutlayan bir zihniyetin insanlıkla, en temel insani değerlerle bağı kalmamış demektir.

Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı.

Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz.

Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor.

Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir.