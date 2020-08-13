İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle online alışverişlerde artış yaşanmaya başladı.

Pek çok vatandaş mağazalarda kendine uygun ürün aramaktansa internet siteleri üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik...

"DOĞRU ALIŞVERİŞ GÜVENLİ SİTEYİ BULMAKLA BAŞLIYOR"

Öncelikli olarak doğru alışveriş, güvenli siteyi bulmakla başlıyor. Öncelikli olarak adres satırında yeşil onay işareti olan siteler Ticaret Bakanlığınca güvenilir kabul ediliyor.

"ADI DUYULMAYAN SİTELERE ŞÜPHEYLE YAKLAŞILMALI"

Az bilinen, ya da adı hiç duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Adresi, ünvanı ve bilgilerinin tam olarak kayıtlı olması gerekiyor.

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, rengi, fiyatı, tahsilat bilgileri (KDV dahil) olmalı.

"İNTERNET SİTESİNİN ADINI ADRES SATIRINA YAZIN"

Tüketiciler şüpheci olmalı. Eğer internet sitesinde bir noktalama işareti fazlalığı varsa, logosunda renk tonu farklılığı, yazı karakterinde bir değişiklik varsa bilinki o site çok bilinen bir internet alışveriş sitesinin taklidi durumundadır. İşte bu noktada arama motorunda inetrnet sitelerini aramak yerine sitenin doğrudan tam adını adres satırına yazmalı.

"MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN"

Ürünü seçtiniz, ödeme yöntemini seçtiniz, artık son bir adım kaldı, ödeme yap butonuna tıklamak, O butona basmadan önce düşünmeniz gereken bir şey daha var. Mesafeli satış sözleşmesini okudunuz mu ? Eğer okumadıysanız hem haklarınızdan hem de yükümlülüklerinizden haberiniz yok demektir.

"GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİNİ SEÇİN"

Ödeme yaparken de sanal kart kullanmayı ve güvenli ödeme yöntemini seçmeyi unutmamak gerekiyor.

"CAYMA HAKKINIZI KULLANABİLİRSİNİZ"

Ürün kapınıza geldi ancak eksik veya sizin şipariş etmediğiniz bir ürün teslim edildi. İşte bu durumda sözleşmeden kaynaklı cayma hakkını kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda mesafeli sözleşme de tek taraflı fesh ediliyor.