  • BIST
    1100.26
  • Dolar
    7,3373
  • Euro
    8,6654
  • Altın
    460,8320
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Trump Netanyahu'yu tebrik etti
Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: ABD, tansiyonun düştüğünü görmek istiyor
Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Aşı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacak
Filistin BAE-İsrail anlaşmasına tepki için Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti
Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişi feci şekilde can vermişti! Nedeni belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupalı mevkidaşlarına 'Doğu Akdeniz' mektubu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya konusunda Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak
İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi
Libya'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi alıkoydu
Edirne'de korkutan görüntü
Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu paylaştı
DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok
MKE Ankaragücü'nde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB'den 'Oruç Reis' paylaşımı: İlk günkü kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz
Netanyahu, ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı
Başkan Erdoğan: İstiklal harbinde kadınların rolü neyse 15 Temmuz'da da kadınların rolü aynıdır
Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı: Nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz
Fetih Hareketi: BAE'nin Filistin davasına karşı görevlerinden vazgeçmesi demek
ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı
13 Ağustos 2020 Perşembe 22:32:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 22:32:00

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kaynak: AA

ABONE OL

Koronavirüs salgını dünyayı etkiledi, tüketicinin alışveris alışkanlıkları değişti. İnternetten alışveriş yapan kişi sayısı arttı. Peki ineternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz.

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle online alışverişlerde artış yaşanmaya başladı.

Pek çok vatandaş mağazalarda kendine uygun ürün aramaktansa internet siteleri üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik...

"DOĞRU ALIŞVERİŞ GÜVENLİ SİTEYİ BULMAKLA BAŞLIYOR"

Öncelikli olarak doğru alışveriş, güvenli siteyi bulmakla başlıyor. Öncelikli olarak adres satırında yeşil onay işareti olan siteler Ticaret Bakanlığınca güvenilir kabul ediliyor.

"ADI DUYULMAYAN SİTELERE ŞÜPHEYLE YAKLAŞILMALI"

Az bilinen, ya da adı hiç duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Adresi, ünvanı ve bilgilerinin tam olarak kayıtlı olması gerekiyor.

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, rengi, fiyatı, tahsilat bilgileri (KDV dahil) olmalı.

"İNTERNET SİTESİNİN ADINI ADRES SATIRINA YAZIN"

Tüketiciler şüpheci olmalı. Eğer internet sitesinde bir noktalama işareti fazlalığı varsa, logosunda renk tonu farklılığı, yazı karakterinde bir değişiklik varsa bilinki o site çok bilinen bir internet alışveriş sitesinin taklidi durumundadır. İşte bu noktada arama motorunda inetrnet sitelerini aramak yerine sitenin doğrudan tam adını adres satırına yazmalı.

"MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN"

Ürünü seçtiniz, ödeme yöntemini seçtiniz, artık son bir adım kaldı, ödeme yap butonuna tıklamak, O butona basmadan önce düşünmeniz gereken bir şey daha var. Mesafeli satış sözleşmesini okudunuz mu ? Eğer okumadıysanız hem haklarınızdan hem de yükümlülüklerinizden haberiniz yok demektir.

"GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİNİ SEÇİN"

Ödeme yaparken de sanal kart kullanmayı ve güvenli ödeme yöntemini seçmeyi unutmamak gerekiyor.

"CAYMA HAKKINIZI KULLANABİLİRSİNİZ"

Ürün kapınıza geldi ancak eksik veya sizin şipariş etmediğiniz bir ürün teslim edildi. İşte bu durumda sözleşmeden kaynaklı cayma hakkını kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda mesafeli sözleşme de tek taraflı fesh ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER