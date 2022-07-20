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20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:18:00

Influencer Nuriye Çomak: “Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz “

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Ürettiği ‘kendin yap projeleri' içerikleri ile ev hanımlarına pratik bilgiler edindiren ve onlara istihdam sağlayan Nuriye Çomak, “Ev hanımları masrafsız bir şekilde yaratıcıklarını konuşturarak emeklerini maddi değere dönüştürüyor. Bu yolculukta onlara destek olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

Ev hanımları yenilikçi fikirlere istekli

Youtube ve Instagram'da çektiği 'kendin yap' tarzındaki içeriklerle ve verdiği pratik bilgilerle tanınan Nuriye Çomak özellikle de ev hanımlarından büyük ilgi görüyor. Ev hanımlarının boş vakitlerini evdeki malzemelerden rahatlıkla faydalanabilecekleri masrafsız ve pratik bilgiler eşliğinde emeklerini paraya dönüştürdüklerini anlattı. Nuriye Çomak "Ev hanımları yenilikçi fikirlere, geri dönüşüm fikirlerine meraklı ve kendin yap projelerini yaparak üretime geçmeye istekli. Sadece onları harekete geçirecek bir ışığa ihtiyaçları var. Benim için onları teşvik etmek bir mutluluk kaynağı. Sayfamın takipçilerine her daim yılmadan ellerinden geldiğince üretmelerini rica ediyorum. Üretmek hem insanı mutlu ediyor hem de bir başarı duygusu sağlayarak özgüvenini arttırıyor. Ev hanımları kullanılmış iplik, şişe gibi artık kullanmayacakları şeyleri atmak yerine bir ürüne aynı zamanda bir maddi değere dönüştürüyor. Özellikle içinde yaşadığımız tüketim toplumunda her ürün büyük bir hızla tüketilip yerine başkası alınıyor. Emeğe verilen değer azaldı. Bu nedenle tüketim toplumunda üretmeye çalışan biri olarak ev hanımlarını da bu gayretinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye'deki değil Almanya, Amerika, Makedonya gibi Türklerin bulunduğu ülkelerdeki ev hanımları da bizi takip ediyor. Onlar da bizim fikirlerimizi içinde bulundukları topluma uyarlıyorlar. Özellikle pandemi insanları demotive etti. Ben bu süreçte onların tekrar harekete geçmeleri için aracılık ettim ve bu durum beni de motive etti. Ev hanımlarına sadece pratik bilgiler vermiyorum aynı zamanda kimi zaman kardeşleri, kimi zaman arkadaşları oluyorum. Çalışmalarım bu yönde sürerken aynı zamanda sayfamda hayatı kolaylaştırıcı fikirleri, teknikleri de paylaşmaya devam ettim" dedi.

"Takipçilerim kendi sayfalarını açarak satış yapıyorlar"

Nuriye Çomak, takipçilerinden ondan öğrendiği bilgileri kendi yaratıcılıklarıyla harmanlayarak ürettikleri ürünleri satanlar olduğunu açıkladı. Çomak, "Takipçilerimden bazıları kendi sayfalarını açıp satış yapıyorlar ya da ürettikleri ürünleri kermes, pazar gibi yerlerde satıyorlar. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına önem veriyorum. Bunun en önemli faktörlerinden birinin de kadının ekonomik bağımsızlığının sağlanması olduğuna inanıyorum. Bu anlamda ev hanımlarına istihdam sağlamak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Etiketler : Youtube ve Instagram Almanya Amerika Makedonya Nuriye Çomak
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