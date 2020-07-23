İbadete açılacak Ayasofya'nın içi canlı olarak ekrana yansıtılıyor.

Ayasofya'nın ibadete açılışı programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya'nın içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor