23 Temmuz 2020 Perşembe 22:34:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 22:34:00
İbadete açılacak Ayasofya'nın içi canlı olarak ekrana yansıtılıyor
İbadete açılacak Ayasofya'nın içi canlı olarak ekrana yansıtılıyor.
Ayasofya'nın ibadete açılışı programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya'nın içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor
- İbadete açılacak Ayasofya'nın içi canlı olarak ekrana yansıtılıyor
- İstanbul'da 21 cami sabaha kadar açık olacak
- Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü
- İnternet üzerinden haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı
- Kardeşini köpekten koruyan Walker'a fahri Dünya Şampiyonluğu verildi
- Cezaevi mahkumları Pınar Gültekin'in katili istemedi, cani tek kişilik hücreye konuldu