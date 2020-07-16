Hz. Muhammed'le ilgili alçak paylaşımlarda bulunmuştu! Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter hesabı üzerinden İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı.
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