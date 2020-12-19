Hırsızlardan bıktı tarihi sattı

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan antika eşyalarla dolu dükkanına çok sayıda hırsız giren Murat Seren artık soyulmaktan bıktı.



PAHA BİÇİLEMEYEN PARÇALARDI



Emniyette 18 tane hırsızlıkla alakalı suç duyurusu bulunan Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Murat Seren, en son yaşanan hırsızlıktan sonra isyan edip, eskiciye dükkanında bulunan her biri paha biçilemeyen ürünleri hurda fiyatına sattı.

BÜTÜN EMEKLERİM HİÇE GİTTİ

Hırsızlıklar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Murat Seren, "Bu eşyaları toplamak için çok emek verdim. Ama hırsızlardan yıldım. 33 yılda biriktirdiğim bu değerli eşyaları hırsızlara kızıp eskiciye hurda fiyatına sattım" dedi. Antika eşyaları hurda fiyatına alan hurdacı ise "Ben antikadan anlamam, bu eşyaları hurda fiyatına aldım, eritip satacağım" dedi.