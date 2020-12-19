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19 Aralık 2020 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 17:43:00

Hırsızlardan bıktı tarihi sattı

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33 yıldır birbirinden değerli antika parçaları biriktiren Murat Seren, dükkanına 18 kez hırsız girince kapısından geçen eskiciyi çevirip tüm eşyaları hurda fiyatına sattı. Hurdacı ise, "Ben antikadan anlamam, eritip satarım" dedi.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan antika eşyalarla dolu dükkanına çok sayıda hırsız giren Murat Seren artık soyulmaktan bıktı. 

PAHA BİÇİLEMEYEN PARÇALARDI

Emniyette 18 tane hırsızlıkla alakalı suç duyurusu bulunan Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Murat Seren, en son yaşanan hırsızlıktan sonra isyan edip, eskiciye dükkanında bulunan her biri paha biçilemeyen ürünleri hurda fiyatına sattı.

BÜTÜN EMEKLERİM HİÇE GİTTİ

Hırsızlıklar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Murat Seren, "Bu eşyaları toplamak için çok emek verdim. Ama hırsızlardan yıldım. 33 yılda biriktirdiğim bu değerli eşyaları hırsızlara kızıp eskiciye hurda fiyatına sattım" dedi. Antika eşyaları hurda fiyatına alan hurdacı ise "Ben antikadan anlamam, bu eşyaları hurda fiyatına aldım, eritip satacağım" dedi.

Etiketler : bursa osmangazi hırsız
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