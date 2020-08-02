Heybeliada açıklarında içi dolu tekne kayalıklara oturdu
Heybeliada açıklarında 4 kişiyi taşıyan tekne kayalıklara oturdu.
Heybeliada'da yolcularını alan deniz taksisi ada açıklarında kayalıkların arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
Kayalıklara oturan tekneye botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Ekipler tarafından ifadeleri alındıktan sonra Maltepe - Adalar Lojistik İskelesi'ne getirilen 4 kişi, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.