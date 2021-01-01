Herkes yolunu gözlüyor

Yaptığı kar küreme aracını traktörüne monte eden Emen, hem kendi yolunu hem de yaşadığı mahallenin yollarını temizliyor. Komşuları “Kar nedeniyle yolların kapanmasından artık korkmuyoruz” diyor.



Emen, "Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanıyor. Ben de iş yerime gitmekte zorlanıyordum. Buna bir çözüm bulmam gerekiyordu. Evde bulunan ot tırmığı ve demir çubukları alıp işleyerek birbirine kaynak ettim. Bu yaptığım kar küreme aletini traktörümün arkasına monte ettim. Bu icadı yapmak yaklaşık 2 günümü aldı. Evim ile iş yerimin arası 500 metre, bu alanı da yaptığım küreme aracıyla açabiliyorum. Demir doğrama ve lastik tamir dükkânıma gelen müşterilerim beklesinler, mağdur olsunlar istemiyorum. Kar küreme aracımla hemen yolları açabiliyorum. Sadece kendi yolumu değil, köyün bütün yollarını da bu yöntemle açıyorum" dedi.

Aydınlar beldesi sakinleri ise, "Artık bir küreme aracı olduğu için çok rahatız. Orhan Emen hazır bekliyor. Kar nedeniyle yolların kapanmasından artık korkmuyoruz. Özel İdare veya belediye ekiplerini beklemeden mucidimiz sayesinde yollarımız açılıyor. Köyde yaşayanlar olarak kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.