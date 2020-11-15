Herkes terk etti, onlar bırakamadı

Yerleşim yeri değişen eski Gördes adeta hayalet kente dönerken, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı bölgede şimdilerde sadece 4 aile yaşıyor. Kenti terk etmeyenlerden biri olan Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, “Eskiden burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirine çok bağlıydı" dedi.

