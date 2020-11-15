  • BIST
    1301.61
  • Dolar
    7,7440
  • Euro
    9,1610
  • Altın
    467,8890
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ümit Özdağ İYİ Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi
Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından Ekrem İmamoğlu açıklaması
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame tamamlandı
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
Azerbaycan tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa Birliği'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması
Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi
'Gelecek kış normal hayata dönebiliriz'
İngiltere Başbakanı Johnson karantina'da
'Yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız'
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yan...
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Başkan Erdoğan KKTC'de Ersin Tatar ile bir araya geldi
Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
15 Kasım 2020 Pazar 14:27:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:23:00

Herkes terk etti, onlar bırakamadı

ABONE OL

Manisa'nın Gördes İlçe merkezi yaklaşık 70 yıl önce yaşanan toprak kayması nedeniyle bölgedeki yüksek kesimlere taşındı.

Yerleşim yeri değişen eski Gördes adeta hayalet kente dönerken, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı bölgede şimdilerde sadece 4 aile yaşıyor. Kenti terk etmeyenlerden biri olan Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, “Eskiden burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirine çok bağlıydı" dedi.

Ünlü şarkıcı Berkay'dan 2 milyon TL'lik yeni oyuncak

Ünlü şarkıcı Berkay'dan 2 milyon TL'lik yeni oyuncak
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'
Öykü'nin 'Bir Başkadır' oyunculuğu

Öykü'nin 'Bir Başkadır' oyunculuğu
Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu

Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu
Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar
Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip

Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı
Annem misafirim

Annem misafirim
Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER