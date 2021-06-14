  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir
Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız
Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Jandarma damat ve polis gelin nikah masasına üniforma ile oturdu
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar göle döndü
Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
Dünya genelinde nükleer silah stoğu azalırken operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı
Türkiye'de 34 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Başkan Erdoğan dünyaya ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik
Başkan Erdoğan ile Biden arasında sohbet
ABD-AB arasında kritik Türkiye görüşmesi
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
Uzun soluklu çatışmalar kapıda!
Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan böyle kaldırdılar
Yunan basını: "Atina, Türk İHA'larına karşı çaresiz"
Dünyada ilk kez! Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu
Türkiye'deki dünya devine önemli atama!
Tarihi ziyaret için geri sayım başladı! Türkiye kilit rol oynuyor
Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı: İttifakın en önemli ülkelerinden biri
14 Haziran 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 19:30:00

Hayatları çantada! 500 kişi yapay kalple yaşıyor

ABONE OL

Göğüslerine takılan yapay kalple hayata tutunanlar, bu cihazın çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlayan bataryanın bulunduğu çantaya geziyor. Hayatlarını ellerindeki çantaya sığdıran yapay kalplilerin en büyük korkusu ise cihazlarını kaybetmek.

Türkiye'de yaklaşık 500 kişi, göğüs kafeslerine yerleştirilen yapay kalple hayata tutunuyor. Yapay kalp için gerekli olan enerji ise hastalara verilen çantadaki pillerden sağlanıyor. Hayatlarını çantaya sığdıran yapay kalpliler, kalp cihazı çalışmadığı zaman hayatlarını kaybetme riskiyle yaşıyor. Bursa Orhangazi'de yaşayan 64 yaşındaki Hasan Sağlam'a da 4 yıl önce yapay kalp takıldı.

KAPKAÇÇILAR ÇALMAYA ÇALIŞTI

İki kez çantasını kapkaççıların çalmaya çalıştığını belirten Sağlam, "Bu çanta bizim hayatımız" dedi. Yıldırım ilçesinde 4 yıldır yapay kalple yaşayan Sadık Şen'in evinde ise şubat ayında yangın çıktı ve yedek bataryalar küle döndü. Çantadaki bataryanın 2 saatlik şarjı kaldığı anlaşılınca Şen, ambulans ve polis eskortuyla İstanbul Kartal'daki hastaneye son anda yetiştirildi.

SÜREKLİ KORKU İÇİNDEYİZ

Sadık Şen "Makineyle yaşayan bir insanım. Korkusuz anımız olmuyor. İkinci bir hayatı yaşıyor gibiyim. Kredi gibi bir şey. Kalp nakli bekliyorum" diye konuştu. Cihazının çalındığını da belirten Şen, "Hırsızlar yakalandı, cezalarını aldı. İyi ki yakalandılar da benim hayatım tekrar geri alındı" dedi.

HER GÜN 3 KM YÜRÜYORUM

Hasan Sağlam "Elektriğe bağlı cihazla yaşıyoruz. Yatmaya yakın bütün kontrollerimizi yapıp ondan sonra rahat bir uykuya geçiyorum. Günde en az 2,5 litre su tüketiyor, 3 kilometre de yürüyüş yapıyorum" diye konuştu.

Etiketler : yapay kalp kalp cihazı yaşam haberleri
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
AÇIK HAVADA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

AÇIK HAVADA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler
Kaan'ı koluna kazıttı

Kaan'ı koluna kazıttı
Gülse'den Sezen şarkısı

Gülse'den Sezen şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER