Hayatları çantada! 500 kişi yapay kalple yaşıyor

Türkiye'de yaklaşık 500 kişi, göğüs kafeslerine yerleştirilen yapay kalple hayata tutunuyor. Yapay kalp için gerekli olan enerji ise hastalara verilen çantadaki pillerden sağlanıyor. Hayatlarını çantaya sığdıran yapay kalpliler, kalp cihazı çalışmadığı zaman hayatlarını kaybetme riskiyle yaşıyor. Bursa Orhangazi'de yaşayan 64 yaşındaki Hasan Sağlam'a da 4 yıl önce yapay kalp takıldı.

KAPKAÇÇILAR ÇALMAYA ÇALIŞTI

İki kez çantasını kapkaççıların çalmaya çalıştığını belirten Sağlam, "Bu çanta bizim hayatımız" dedi. Yıldırım ilçesinde 4 yıldır yapay kalple yaşayan Sadık Şen'in evinde ise şubat ayında yangın çıktı ve yedek bataryalar küle döndü. Çantadaki bataryanın 2 saatlik şarjı kaldığı anlaşılınca Şen, ambulans ve polis eskortuyla İstanbul Kartal'daki hastaneye son anda yetiştirildi.

SÜREKLİ KORKU İÇİNDEYİZ



Sadık Şen "Makineyle yaşayan bir insanım. Korkusuz anımız olmuyor. İkinci bir hayatı yaşıyor gibiyim. Kredi gibi bir şey. Kalp nakli bekliyorum" diye konuştu. Cihazının çalındığını da belirten Şen, "Hırsızlar yakalandı, cezalarını aldı. İyi ki yakalandılar da benim hayatım tekrar geri alındı" dedi.

HER GÜN 3 KM YÜRÜYORUM



Hasan Sağlam "Elektriğe bağlı cihazla yaşıyoruz. Yatmaya yakın bütün kontrollerimizi yapıp ondan sonra rahat bir uykuya geçiyorum. Günde en az 2,5 litre su tüketiyor, 3 kilometre de yürüyüş yapıyorum" diye konuştu.