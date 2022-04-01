Hayalleri için 72 yaşında okula döndü
Ağrı'da 26 yıl önce şoförlükten emekli olan Cezmi Gültekin (72), hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitime başladı.
Ağrı'da 26 yıl önce şoförlükten emekli olan Cezmi Gültekin (72), hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitime başladı. 4 çocuk, 11 torun sahibi Gültekin, "Bu yaştan sonra iş öğrenip gidip devlet dairesinde mi çalışacaksın' diyenler oldu. Kimseye kulak asmıyorum. Bence çalışmanın ve okumanın yaşı yok" dedi.