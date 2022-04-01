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01 Nisan 2022 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 15:48:00

Hayalleri için 72 yaşında okula döndü

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Ağrı'da 26 yıl önce şoförlükten emekli olan Cezmi Gültekin (72), hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitime başladı.

Ağrı'da 26 yıl önce şoförlükten emekli olan Cezmi Gültekin (72), hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitime başladı. 4 çocuk, 11 torun sahibi Gültekin, "Bu yaştan sonra iş öğrenip gidip devlet dairesinde mi çalışacaksın' diyenler oldu. Kimseye kulak asmıyorum. Bence çalışmanın ve okumanın yaşı yok" dedi.

Etiketler : Cezmi Gültekin Ağrı lise diploması
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