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01 Kasım 2020 Pazar 19:29:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:29:00

Havalar, balık fiyatını uçurdu!

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle son bir haftada balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu.

Antalya’da barbunun kilosunun 130 liraya satıldığı tezgahlarda, en çok tüketilen hamsinin kilosu ise 30 liralık fiyatı ile cep yakıyor.

Tezgahlardaki balık fiyatları şöyle: Barbunun kilosu 130 lira, mırmır, levrek, çinekop ve mezgidin kilosu 75 lira, çipuranın kilosu 65 lira, istavritin kilosu 60 lira, mercanın kilosu 55 lira, palamudun tanesi 35, kolyosun kilosu 30 lira, hamsinin kilosu 30 lira.

Etiketler : barbun barbunun kilosu hamsinin kilosu balık fiyatları
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