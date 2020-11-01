Havalar, balık fiyatını uçurdu!

Antalya’da barbunun kilosunun 130 liraya satıldığı tezgahlarda, en çok tüketilen hamsinin kilosu ise 30 liralık fiyatı ile cep yakıyor.

Tezgahlardaki balık fiyatları şöyle: Barbunun kilosu 130 lira, mırmır, levrek, çinekop ve mezgidin kilosu 75 lira, çipuranın kilosu 65 lira, istavritin kilosu 60 lira, mercanın kilosu 55 lira, palamudun tanesi 35, kolyosun kilosu 30 lira, hamsinin kilosu 30 lira.