Soğuk ve yağışlar geri geldi

İstanbul'da etkili olan sıcak havanın ardından Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin açıklamalarına gözler çevrildi.

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Beklenen yağışların;

Perşembe (08.04.2021) günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde,

Cuma (09.04.2021) gününden itibaren İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar, Cumartesi (10.04.2021) günü İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın;

Cuma ve Cumartesi günleri Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının;

Marmara ve Kuzey Ege'de Perşembe gününden, batı, iç ve kuzey kesimlerde Cuma (09.04.2021) gününden itibaren, hissedilir derecede (6 ila 12) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, kar yağışları, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olup, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.