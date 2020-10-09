Hatay'da korkutan yangın! Nedeni belli oldu

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

"YANGIN TRAFO PATLAMASI SONUCU ÇIKTI"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı bildirildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ve Belen ilçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır.

Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."