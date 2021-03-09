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09 Mart 2021 Salı 15:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 15:15:00

Hatalı basım 50 lirayı satıyor

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KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde market sahibi Okan Er, hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, satışa çıkardı.

Vize ilçesinde yaşayan ve market sahibi olan Okan Er'in kasadaki paraları sayarken 50 TL'lik banknot dikkatini çekti. Er, paranın ön yüzünde, sağ üst köşede '50' yazması gerekirken '5' yazdığını fark etti. Ertesi gün parayı bankaya götürüp, kontrol ettirdi. Paranın hatalı basım olduğu bildirilen Er, internetten araştırma yaptı. Hatalı basılan paraları koleksiyonerlerin topladığını öğrenen Er, banknotu satışa çıkarttı.

Merkez Bankası'nın parayı bedeli karşılığında takas önerisini kabul etmeyen Okan Er, "Bu parayı koleksiyonlerler değerlendirebilir. Bizim, işimize yaramaz. İlk gördüğümde şaşırdım, sıfır olmayınca tuhaf geldi. Türkiye'de çok fazla olmamakla birlikte bu tip hatalı basım para oluyor. Merkez Bankası bu tip paraları gerçek bedeli karşılığında değişim yapıyor" diye konuştu.

Etiketler : okan er banknot hatalı basım 50 lira
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