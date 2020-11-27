Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yay sürprizlere, Kova engellere hazırlıklı olsun

Astrolojik açıdan önemli bir haftaya giriyoruz. 30 Kasım günü İkizler Burcu'nda Ay tutulması olacak. 08 derecedeki bu tutulma bir kraliyet yıldızı olan Aldebaran ile irtibat kuracak. Dünyada dürüst hareket edenlerin karlı çıkacağına işaret eden bu tutulma öncesinde ve sonrasında bilgi kirliliği yaratanlar ile ilgili skandallar gündeme gelebilir. Sırların, ihanetlerin ve yalanların ortaya döküleceği bir hafta bizleri bekliyor. Dünyada sosyal medya, ulaşım, ticaret ve eğitim ile ilgili konularda önemli olaylar ve krizler gündeme gelebilir. Olayların arkasındaki gerçekleri bilmeden hareket etmemenizi öneriyorum. Salgın ve aşı ile ilgili bilgi kirliliği de had safhaya varabilir.



SÖZLEŞME FIRSATLARI

29 Kasım günü Neptün düz harekete geçerken, Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim olacak. Hayallerinizin peşinden gitmek için karar alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek sözleşme fırsatları önünüze gelebilir. 30 Kasım günü devreye girecek olan Merkür-Satürn olumlu etkileşimi ile birlikte aldığınız kararları uygulamaya ve hayatınızı yeniden inşa etmeye başlayabilirsiniz. 1 Aralık günü Merkür Yay Burcu'na geçerek, hepimizin daha umutlu olması için zemin hazırlayacak. 2021 yılına dair daha ümitli olmamız söz konusu olacak. Ancak zihninizin dağılmasına karşı temkinli olmalısınız. Aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışırken yön kaybedebilirsiniz. Aşırı riskli kararlar almaktan kaçınmalısınız.



GERÇEKDIŞI BİLGİLER

Dünyada liderlerin yapacağı açıklamalar hafta boyunca önem taşıyor. Güç savaşlarının ve fevri tutumların gündeme gelmesi mümkün görünüyor. Ayrıca dünyada kuruluşların yapacakları açıklamaların da abartılı ve gerçekdışı olma ihtimali var. Yine önemli bir haftadayken her duyduğunuza inanmayın. Kalbinizin sesini dinleyin. En önemlisi dürüstlükten ödün vermeyin. Böylece bu haftanın kazananı olursunuz.

KOÇ

Hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Özellikle eğitim hayatınız ve yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili bir dönüm noktasına geldiniz. Bu hafta alacağınız kararlar önümüzdeki ayları etkileyecek. Hukuki sorunlar konusunda daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Hafta başı ilişkilerle ilgili aktif adımlar atabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Mevcut ilişkide sorunları çözmek için hareket edebilirsiniz. takip eden günlerde kredi ve borç konuları ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.



BOĞA

Ortak yatırımlarla ilgili radikal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miraslarla ilgili önemli haberleri alabilirsiniz. Risk ve tehlike içeren aktivitelerden uzak durmanızda fayda var. Sakarlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Hafta başı günlük rutin işleriniz gündemde olacak. Angarya işlerden kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili sorunları çözmenız gerekebilir. Takip eden günlerde ilişkilerinizde ön planda olacak. Sevgiliniz ile plan yapabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan romantik dakikalar gerçekleşebilir. Değişime kendinizi daha açık hissedeceksiniz.



İKİZLER

Açık düşmanlıklar ve rekabet konusunda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sakin ve sağduyulu hareket etmeniz de fayda var. Rekabet içeren durumlardan uzak durmanızı öneriyorum. Eski sevgililerden haberi alabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Mümkün olduğunca mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Sözleşmeler konusunda iki kere düşünmenizde fayda var. Hafta başı yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Takip eden günlerde işlerinizi halletmeniz gerekecek. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili karar alabilirsiniz. Yeni bir eleman almanız söz konusu olabilir.



YENGEÇ

Diyet ve spora başlamanız mümkün görünüyor. Uzun zamandır kilo vermek istiyorsanız başlangıç yapmak için uygun bir haftadasınız. İşlerinizi hallederken yüksek efor sarf etmeniz gerekecek. Kendinize çok yormamaya çalışın. Aksi takdirde sağlığını risk altına girebilir. Hafta başı ev işleriyle uğraşmayı tercih edeceksiniz. Ailenizle vakit geçirmek ve anılarınızı yad etmek hoşunuza gidecek. Yeni projelerinizle ilgili ailenizden destek isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde aşk hayatınız gündemde olacak. Çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Kendinizi oldukça yaratıcı hissedeceksiniz ve özellikle yaratıcılık içeren projeler üretmek konusunda güzel bir dönemdesiniz.



ASLAN

Aşk hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Mevcut ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Ancak önce karşı tarafı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Aşırı gurur yapmadan belki de affedici olmalısınız. Hobilerinize rahatlıkla vakit ayırabileceğinizi bir haftadasınız. Hatta yeni hobiler edinebilirsiniz. Hayattan gitgide daha çok haz alacaksınız. Haftanın ilk günlerinde iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Sözleşme fırsatları önünüze gelebilir. Takip eden günlerde ailenizle vakit geçirmek hoşunuza gidecek. Uzun zamandır görmediğiniz çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz.



BAŞAK

Ev ve emlak konularıyla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Uzun zamandır çözmek istediğiniz miras konularını çözüme ulaştırabilirsiniz. Ailevi sorunları çözmek için uygun bir zamandasınız. Ancak gerilim yükselirse büyük resme bakarak çözüm üretmeniz gerekiyor. Takıntılı davranmaktan vazgeçin. Haftanın ilk günlerinde maddi konular gündeminizde olacak. Yeni bir yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Takip eden günlerde yakın çevrenizden destek isteyebilirsiniz. Ve yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Yurt içi seyahatlerle ilgili gelişmeler bu hafta gündeminizde olabilir.



TERAZİ

Yakın çevrenizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Kardeşinizin veya kuzeninin bir sorununu Çözmeniz gerekebilir. Fazla sorumluluk almaktan kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Önünüze önemli sözleşme fırsatları gelebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir seyahatte tanışacağınız bir kişi hayatınız üzerinde önemli bir etki yapabilir. Haftanın ilk günlerinde kendinizi oldukça aktif hissedeceksiniz. Yeni projeler başlatabilirsiniz. Takip eden günlerde önünüze önemli yatırım fırsatları gelebiliriz. Kalbinizin sesini dinleyerek karar verin.



AKREP

Maddi konularla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Ancak bunun getireceği krizleri soğukkanlılıkla çözmeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalar yapmak yerine mantıklı seçimler yapmalısınız. Yıllar öncesinden kaçırmış olduğunuz bir yatırım fırsatı tekrar karşınıza gelebilir. Bunu değerlendirirken iyi bir bütçe planlaması yapmanızı öneriyorum. Haftanın ilk günlerinde yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Daha sonraki planlarınızı kafanızda değerlendirmek makul olacak. Takip eden günlerde kendinizi daha aktif hissedeceksiniz. Ve yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz.



YAY



Hayatınız önemli ve beklenmedik gelişmelere oldukça açık görünüyor. Duygularınız ile mantığınız arasında kalarak seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Mümkün olduğunca mantıklı hareket etmeye çalışın. Aksi takdirde daha sonradan pişman olacağınız kararlar alabilirsiniz. Özellikle yeni projelerle ilgili dengeli hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Haftanın ilk günlerinde arkadaşlarınız ile vakit geçirebilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüpler ve derneklerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Takip eden günlerde kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. Yalnız kalmak ve yeni projeler hayal etmek size iyi gelecek.

OĞLAK



Bu hafta gizli düşmanlıkları konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızdan bazı insanları çıkartmanız gerekebilir. Hatta bazıları size yardım isterken yanlışlıkla hata yapmanıza sebep olabilirler. Bundan dolayı kendi kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Hayatınızda bağımlılık geliştirdiğiniz insanlardan ve durumlardan arınmanız için ideal bir süreçtesiniz. Haftanın ilk günlerinde hedeflerinizle ilgili bir yeniden değerlendirme yapmanız gerekiyor. Kariyerinizi daha etkin bir şekilde yönetmek için kararlar alabilirsiniz. Takip eden günlerde arkadaşlarınızla vakit geçirebilir ve hayallerinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Kendinizi çok daha cesur hissedeceksiniz ve tek başınıza hareket etmek size iyi gelecek.

KOVA



Arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üyesi olduğunuz sosyal topluluklarla ilgili gerilim yükselebilir. Mümkün olduğunca gereksiz tartışmaların içine girmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hayatınızda bir arkadaşınızın çıkması söz konusu olabilir. Ve hayallerinize ulaşmak için çabalarken önünüzde engellerin olduğunu farkına varabilirsiniz. Daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Tek başınıza hareket etmek size iyi gelecek. Haftanın ilk günlerinde yurtdışından akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Ve ileriye dönük seyahat programlamaya başlayabilirsiniz. Yüksek eğitimle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. İleriye dönük olarak bu kararlar sizin kariyerinize etki edecekler.

BALIK



Kariyeriniz ile ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Önümüze çıkan engeller moralinizi bozabilir. Yılmadan cesaretle hareket etmeniz gerekiyor. Kimsenin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Tek başınıza hareket etmeniz gerekiyor. Patronlarınızla aranızda soğuk rüzgârlar esebilir. Mümkün olduğunca aldırmamaya çalışın. Hayatınızdaki otorite figürleri ne size yeterince destek vermediğini hissedebilirsiniz. Ama aslında desteğe ihtiyacınız yok. Haftanın ilk günlerinde maddi konularla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bir yatırım yapmak için kredi almanız söz konusu olabilir. Takip eden günlerde yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ