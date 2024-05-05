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05 Mayıs 2024 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 12:45:00

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası açılışa hazır

Kaynak: TRT Haber

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UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi cami, 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantısı ile ‘Vakıf Haftası Kutlama Programı' kapsamında ziyarete ve ibadete açılacak.

800 yıllık bir başyapıt... Evliya Çelebi onu "Methinde diller kısır, kalem kırıktır" sözleriyle anlatıyor... Anadolu taş işçiliğinin gözde eserlerinden Sivas'taki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, tekrar ibadete açılıyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşları bu tarihi ana şahitlik etmek için açılışa davet ederek şöyle konuştu:

"Uzun bir aradan sonra bu camimizde ilk defa öğlen namazı kılınacak ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle katılımıyla bu caminin ve darüşşifanın açılışı gerçekleştirilecek. Ben tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve açılışımıza katılmaya davet ediyorum."

Her biri eşsiz bezemeleri ile göz kamaştıran taç kapılarına sahip caminin restorasyonu 2015 yılında başladı. Çalışmalar, titizlikle yürütüldü.

Proje ile çatı değişimi, lazer temizleme, enjeksiyon sistemi ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.

1228 yılında Ahmed Şah tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 'Vakıf Haftası Kutlama Programı' kapsamında farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Etiketler : unesco dünya miras listesi sivas divriği ulu camii ve darüşşifası restorasyon recep tayyip erdoğan
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