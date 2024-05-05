VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail hükümeti Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı aldı
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri enerjisini yenilenebilir kaynaklardan alıyor
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2024 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 13:00:00

Batı Akdeniz'den yılın ilk 4 ayında 874,2 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: AA

ABONE OL

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlik üyelerinin nisan ayı ihracat tutarının 220 milyon 686 bin dolar olduğunu belirtti.

Antalya, Burdur ve Isparta'dan ilk 4 ayda yapılan ihracatın toplam 874 milyon 167 bin dolara ulaştığını ve geçen seneki performansın hemen hemen yakalandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatı, nisanda toparlandı. Yıllık olarak bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki fark yüzde 1,2 seviyesine düştü. Nisan ihracatındaki yüzde 6'lara yaklaşan artış oranı, karşı karşıya kalınan birtakım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdi."

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E

Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den nisanda en fazla ihracat yapan sektörün 65 milyon 875 bin dolarla yaş meyve sebze sektörü olduğunu belirterek, maden ve metaller sektörünün 49 milyon 704 bin dolar, ağaç, orman ürünleri sektörünün 31 milyon 510 bin dolar, kimya sektörünün 20 milyon 251 bin dolar ve makine ve aksamları sektörünün ise 7 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği kaydetti.

Nisanda en fazla ihracatın yüzde 89,14'lük artışla (30 milyon 935 bin dolar) Çin'e yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Çin'e gerçekleşen ihracatın bu denli artması bölge ihracatçısında moralleri yükseltti. Rusya'ya yüzde 19,46 gerilemeyle 15 milyon 659 bin dolar ihracat gerçekleşti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yüzde 1,09 oranında artışla 14 milyon 886 bin dolar ihracat gerçekleşti. Romanya'ya ihracatımız yüzde 8,26 oranında gerileyip, 12 milyon 479 bin dolar olurken, Almanya'ya ihracatımız da yüzde 8,43 gerilemeyle 11 milyon 384 bin dolar oldu."

Yılın ilk dört ayında yaş meyve sebze ve doğal taş ağırlıklı maden sektörlerinin toplam ihracatın yarısını gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,29 oranında gerileme ile 301 milyon 482 bin dolar, maden sektörünün ise dört aylık dönemde yüzde 21,44 oranında artışla 160 milyon 301 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Etiketler : akdeniz ihracat ekonomi
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX