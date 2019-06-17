Gümüşhane’de çilek hasadı başladı

  • Bist 100
    91.486
  • Dolar
    5,8719
  • Euro
    6,5965
  • Altın
    252,2023
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sanatçı Ömer Karaoğlu: İçten geldiği gibi sahici bir müzik yolculuğu içindeyim Sanatçı Ömer Karaoğlu: İçten geldiği gibi sahici bir müzik yolculuğu içindeyim
Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrılıyor Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrılıyor
'Ata Yurdu'nda geleneklerini yaşatıyorlar 'Ata Yurdu'nda geleneklerini yaşatıyorlar
Dünya'nın en küçük pandası doğdu Dünya'nın en küçük pandası doğdu
Nijerya'da intihar saldırısı: En az 30 ölü Nijerya'da intihar saldırısı: En az 30 ölü
TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar?
Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır
Venezuela'dan Oslo süreci için ''Türkiye'' çağrısı Venezuela'dan Oslo süreci için ''Türkiye'' çağrısı
Danıştay eski üyesi Mustafa Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası Danıştay eski üyesi Mustafa Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Prof. Dr. Salih Yılmaz: Türkiye İdlib'de üzerine düşeni yaptı Prof. Dr. Salih Yılmaz: Türkiye İdlib'de üzerine düşeni yaptı
YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu
Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaynakların korunması tüm insanlığın iş birliğiyle mümkün Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaynakların korunması tüm insanlığın iş birliğiyle mümkün
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Bodrum'un 'en sessiz' kafesi Bodrum'un 'en sessiz' kafesi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman oldu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman oldu
AB'den arıcılığa mali destek AB'den arıcılığa mali destek
Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü
Van'da hayran bırakan dolunay Van'da hayran bırakan dolunay
Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor
WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik
G20'den startuplara destek G20'den startuplara destek
Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 12:54 | Pazartesi

Gümüşhane’de çilek hasadı başladı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Boyluca köyünde 4 yıl önce tavsiye üzerine devlet desteğiyle kurulan çilek bahçesinde yeni sezonun ilk hasadı başladı. Üreticiler iç piyasaya ürün yetiştiremediği için çevre illerden gelen taleplere 'yok' demek zorunda kalıyor.

Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İl Özel İdaresi kaynaklarıyla desteklediği organik çilek bahçesi hem köylü kadınlara ekmek kapısı oldu hem de köydeki herkesin çilek dikmesine neden oldu.
 
Yüksel Yılmaz ve 3 akrabası tarafından başka bir akrabalarının tavsiyesi üzerine köyün Devrençi mahallesinde 4 yıl önce kurulan 6 dönümlük bahçede üretilen organik çileklerin hasadına başlandı.
 
Aile bireyleri ve köydeki kadınlarla gerçekleştirilen hasatta toplanan çilekler tahtadan yapılan kasalara doldurularak Gümüşhane’deki satış noktalarına götürülüyor. Çileğin üzerine kar yağana kadar devam edecek olan hasatla birlikte bu yıl ki rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor.
 
Hiçbir kimyasal kullanılmaması nedeniyle tadı ve aromasıyla diğer çileklerden ayrılan çilek bahçesi sayesinde köydeki herkesin evinin önü bahçesi çilek bahçesine dönüşürken, komşu köylerden de çok sayıda kişi bu işi yapmak için sürekli üreticilere sorular soruyor. 
Çilek tarlasında hasat yapan işletmecilerden Hakkı Yılmaz, yaz aylarında aile bireyleri ve köy sakinleriyle birlikte çilek tarlasını işlettiklerini belirterek, “Bu tarlayı çevirdikten sonra ne yapalım diye düşünürken, mühendis bir akrabamız bizim önümüzü açarak burayı çilek tarlası yapmamızı tavsiye etti. Bizde bunun üzerine Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ettik. Onlar da gelip baktılar ve onların desteğiyle bu işi yapmaya karar verdik. 4 yıl önce başladık ve halen devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dönümlük bir alandayız. Yaz aylarında buradayız. Aile bireylerimiz ve köy sakinleriyle birlikte burayı işletiyoruz” dedi.
 
KÖYDE KENDİSİNDEN GÖREN ÇİLEK EKİYOR 

Ürünün çok iyi olduğunu ve talebin çok fazla olması nedeniyle pazar sorunlarının olmadığını kaydeden Yılmaz, “Günden güne daha da artıyor talep. İl dışından da talep var ama yetiştiremiyoruz. Çalıştırmak için adam bulamıyoruz. Burada toplayanların bir kısmı kendi ailelerimiz, diğer bir kısmı da köy sakinleri. Bu yılın ilk hasadını topladık. Üzerine kar yağıncaya kadar hasat devam edecek” diye konuştu.
 
Hiçbir ilaç kullanmadıklarını ve ürünün tamamen organik olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bizden sonra gelip nasıl yaptığımızı çok soran oldu. Bizde mutlaka her gelene edindiğimiz bilgileri aktarıyoruz. Civar köylerimizden de çok soran var. Şuanda bizim köyümüzde evinin önünde nerdeyse herkesin çilek bahçesi var” ifadelerini kullandı.

SICAK HAVADA ÇİLEK HASADI ZORLUYOR 

 Yılmaz’ın kız kardeşi olan 2 çocuk annesi Necmiye Yılmaz ise Gümüşhane’den gelerek hasat konusunda yardımcı olduğunu belirterek, “Ben Gümüşhane’den geldim yardımcı oluyorum, hasat döneminde yardımcı oluyorum. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Zevkli bir iş zaten. Sıcak hava bazen etkiliyor ama hep birlikte hallediyoruz” şeklinde konuştu.
 
Eşinin işi nedeniyle Çorlu’dan yeni geldiklerini ve çilek tarlasında hasat yaptıklarını ifade eden Hava Yılmaz da güneşli havalarda işin zorladığını çileklerinin tadının çok güzel olduğunu, reçelinin de çok güzel olduğunu belirterek herkese tavsiye etti.

(İHA)

Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Roman Neustadter Beşiktaş'a gidiyor
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İşte akıbeti...
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
TÜRGEV'den CHP adayının açıklamalarına tepki!
Binali Yıldırım'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj
Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Bodrum'da tekne battı: Ölü ve kayıplar var
2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
CHP'li Belediye kıyıma devam ediyor! Mezarcı olmayınca işten kovuldu
Resmen açıklandı! O vergiyi ödemeyecekler
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
Beyaz TV ekibine çirkin saldırı
Cenk Tosun Galatasaray'a geliyor
Yaşarken öldürdü
Mali kongrede Fatih Terim isyanı! 'Bizi ondan kurtarın'
Hava durumu için son dakika uyarısı geldi! Meteoroloji açıkladı...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ