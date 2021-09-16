VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Şentop'tan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
ABD'liler online veri güvenliğinden endişeli
ABD Kongresi tekrar demir çitle çevrildi
Bakan Kurum: İklim krizi tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir mesele değil
Türkiye'de 28 bin 118 yeni vaka
Yeni Ekonomi Paketi'nin ana başlıkları belli oldu
Marmaris'te orman yangını
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
"Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"
Türk jetleri yurda döndü
Testi yapılan füzelerde kullanılan teknik dünyada bir ilk
Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
İşte Türkiye'nin yeni zırhlısı "Altuğ"
Fransa: Sırtımızdan vurulduk
İspanya'da bomba ihbarı polisi harekete geçirdi... Kent merkezi tahliye edildi
DSÖ dünyaya müjdeyi verdi
TUSAŞ'tan heyecanlandıran açıklama: Çalışmalar başladı
Antikor seviyesini yükseltiyor
Zerrin Özer, Yerel Zincirlerle birlikte itiraz etti
Almanya'dan Mali'ye Rus şirketi Wagner için uyarı
“Mağaza açılışları köşe kapma yarışına döndü, gözümüz kulağımız yeni yasada”
Mas Güreşi Dünya Kupası'nda Geri Sayım Başladı
16 Eylül 2021 Perşembe 21:25:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 21:30:00

Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terörden arananlar gri listesinde yer alan DHKP-C'li Kerim Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Terör örgütü DHKP-C üyesi Kerim Kaya, 2017 yılından bu yana firariydi. Esenyurt'un Kıraç bölgesinde yer değiştirerek "güvenilir evlerde" kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Gri kategorideki terörist, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince 48 saatlik çalışmayla yakalandı.

İçişleri Bakanlığının gri listesinde yer alan Kerim Kaya'nın, güvenlik güçlerine, devlet görevlilerine, siyasi parti ile hakim ve savcılara, adalet ve sağlık bakanlığı personeline yönelik terörist eylem yapabileceği değerlendiriliyordu.

DHKP-C'li Kerim Kaya, 6 ayrı suçtan aranıyordu.

Etiketler : Terör örgütü DHKP-C üyesi Gri kategori
"Evimde organik bahçem var"

"Evimde organik bahçem var"
Ekranda reyting savaşı

Ekranda reyting savaşı
"Dön artık Tarkan!"

"Dön artık Tarkan!"
Binicilik dersi alıyor

Binicilik dersi alıyor
Satın alma sahiplen

Satın alma sahiplen
Sonbahar şarkısı

Sonbahar şarkısı
Toplantı günü

Toplantı günü
Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu

Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu
Sıla'nın konser maratonu

Sıla'nın konser maratonu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER