Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DHKP-C üyesi Kerim Kaya, 2017 yılından bu yana firariydi. Esenyurt'un Kıraç bölgesinde yer değiştirerek "güvenilir evlerde" kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Gri kategorideki terörist, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince 48 saatlik çalışmayla yakalandı.

İçişleri Bakanlığının gri listesinde yer alan Kerim Kaya'nın, güvenlik güçlerine, devlet görevlilerine, siyasi parti ile hakim ve savcılara, adalet ve sağlık bakanlığı personeline yönelik terörist eylem yapabileceği değerlendiriliyordu.

DHKP-C'li Kerim Kaya, 6 ayrı suçtan aranıyordu.