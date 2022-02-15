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15 Şubat 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 17:30:00

Gözlerini kaybeden eşine sevgisiyle 'ışık' oluyor

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Düzce Gümüşpınar köyünde oturan Muharrem (70) ve Zühra Bozoğlu (72) çifti, 1988 yılında 16 yaşındaki oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Düzce Gümüşpınar köyünde oturan Muharrem (70) ve Zühra Bozoğlu (72) çifti, 1988 yılında 16 yaşındaki oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ağlamaktan göz kuruluğu yaşayan ve gözlerini kaybeden Zühra Bozoğlu'na eşi özenle bakıyor. Ev işlerini yapan, hayvanlara bakan, eşinin adeta gören gözü olan Muharrem Bozoğlu, sevgisi ve bağlılığıyla herkese örnek oluyor.

Etiketler : Düzce Gümüşpınar köyü Muharrem Zühra Bozoğlu
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