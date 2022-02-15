Gözlerini kaybeden eşine sevgisiyle 'ışık' oluyor

Düzce Gümüşpınar köyünde oturan Muharrem (70) ve Zühra Bozoğlu (72) çifti, 1988 yılında 16 yaşındaki oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ağlamaktan göz kuruluğu yaşayan ve gözlerini kaybeden Zühra Bozoğlu'na eşi özenle bakıyor. Ev işlerini yapan, hayvanlara bakan, eşinin adeta gören gözü olan Muharrem Bozoğlu, sevgisi ve bağlılığıyla herkese örnek oluyor.

