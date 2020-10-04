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04 Ekim 2020 Pazar 12:25:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 12:28:00

Gözaltına alınan şüphelinin kimliği şaşırttı! 48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş

Kaynak: DHA

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İstanbul Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş bir kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de yaralandı. Şüphelilerden Zeytin Aksun da yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun'un 48 yıldır pembe nüfus cüzdanlı kullandığı ortaya çıktı.

Doğduğunda ismi Zeytin olarak verildiği için pembe kimlik çıkartıldığı öğrenilen Zeytin Aksun'un 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi.

Esenyurt Meydanı'nda geçen Cumartesi günü saat 10.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Zeytin Aksun'un aralarında bulunduğu bir grup taksici buradaki durağa geldi. Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Zeytin Aksun ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan, silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Zeytin Aksun ve 2 kişi ise yaralandı.

KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

Yaralılardan 48 yaşındaki Zeytin Aksun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Üzerinden pembe kimlik çıkan Zeytin Aksun'un hastane sürecindeki tedavisi için verilen barkodta cinsiyet bölümüne kadını simgeleyen 'K' yazıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Zeytin Aksun, yakalanan diğer 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Askerliğini yapmayan Zeytin Aksun'un 2 çocuğu bulunduğu çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Zeytin Aksun ve beraberindekiler sevkedildikleri adliyede tutuklandı.

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