Gönüllü öğretmenlerden parkta eğitim

Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki parkta gönüllü görev yapan 90 öğretmen her gün öğrencilere bilişim, İngilizce, fen bilgisi, matematik, sanat, drama, okuma ve tasarım derslerini anlatıyor. Parkta kurulan tasarım ve beceri atölyeleri ile öğretmenler; robotik kodlama, 3D baskı cihazı gibi yeni nesil öğrenme yöntemleriyle de çocukların daha donanımlı olmalarını sağlamaya çalışıyor.

