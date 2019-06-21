Giresun'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı
Giresun'un Güce ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan dört peçeli baykuş yavrusu koruma altına alındı.
Güce ilçesine bağlı İlit köyünde vatandaşlar peçeli baykuş yavrularını fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Müdürlük personeli tarafından koruma altına alınan yavruların, bakımlarının yapılmasının ardından yeniden doğaya salıverileceği öğrenildi.
Giresun merkeze bağlı Camili köyünde de araç çarpması sonucu yaralanan karaca Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu tedavi altına alındı.
Bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 25 metre yükseliğindeki uçuruma düşen karacayı fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
İlk yapılan incelemede hayvanın sol arka bacağında kırık oluştuğu ve tedavisine başlandığı bildirildi.
AA
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