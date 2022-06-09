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09 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00

Gelir kapıları Sason çileği

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Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında deneme amaçlı 4 aile ile üretimine başlanan Sason çileği ekim alanı büyüdü.

Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında deneme amaçlı 4 aile ile üretimine başlanan Sason çileği ekim alanı büyüdü. Sason çileği, devlet tarafından sağlanan yüzde 100 hibe desteği ile ilçe geneline yaygınlaşarak 400 aileye geçim kaynağı oldu.

Devletin ilçedeki çiftçilere sağladığı destek sayesinde 4 aileyle başlanan çilek üretiminin her geçen yıl daha da artırılarak 400 aileye geçim kaynağı oluşturduğunu belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, 15 dekarlık alanda ekimine başlanan çileğin bu yıl itibariyle 400 dekarlık alanda ekildiğini belirtti. Çiftçilere 2022 yılı içinde 100 dekarlık alan için hibe desteği müjdesini veren Kaymakam Mete, "Sason ilçemiz kadirşinas insanların yaşadığı, bereketli topraklarıyla ön plana çıkmış bir ilçedir. Bal ve ceviz diyarı olarak bilinen Sason, son yıllarda ön plana çıkan bir başka değerimiz ise Sason çileği oldu. Sason çileği, Batman valiliğimizin ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında ulusal, uluslararası alanında has kokusu, tadıyla, uzun ömürlülüğü ile kendine yer edinmiş, diğer çilek türlerinden ön plana çıkmış ve farkını ortaya koyan bir ürünümüz oldu" dedi.

Etiketler : Gelir kapıları Sason çileği Sason ÇİLEK
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