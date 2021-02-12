Furkan'ın yardım çığlığı

Şırnak Cizre'de yaşayan Turgun Ailesi, epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan'ın tedavisi için yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor. Leyla Turgun, oğlu Furkan'a geçen sene epilepsi tanısı konulduğunu bir ayda yatağa bağımlı hale geldiğini, görme kaybı yaşadığını belirtti. Çaresiz anne, "Tedavisini yaptıramazsak oğlumun durumu daha da kötüye gidecek" diyerek yardım çağrısında bulundu.

