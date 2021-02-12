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12 Şubat 2021 Cuma 10:11:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 11:30:00

Furkan'ın yardım çığlığı

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Şırnak Cizre'de yaşayan Turgun Ailesi, epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan'ın tedavisi için yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Şırnak Cizre'de yaşayan Turgun Ailesi, epilepsi hastası 5 yaşındaki Furkan'ın tedavisi için yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor. Leyla Turgun, oğlu Furkan'a geçen sene epilepsi tanısı konulduğunu bir ayda yatağa bağımlı hale geldiğini, görme kaybı yaşadığını belirtti. Çaresiz anne, "Tedavisini yaptıramazsak oğlumun durumu daha da kötüye gidecek" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Etiketler : şırnak cizre turgun ailesi furkan turgun
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