Fuhuş şebekesine baskın

Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığı fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı.



Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde müşterilerle fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Azerbaycanlı Hatavan M. ile Havva C.'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerden 'çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin kentteki bir lisede memur olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA