Fındıkçılara ‘Bahçe Okulu'

Fındık üreticilerinin daha yüksek verim ve kalite elde etmesi için "Bahçe Okulu" projesi hayata geçirildi. Ordu'da ilçe ilçe gezen ekipler, üreticilere yer altı suları ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik eğitim veriyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Özellikle zararlı böceklere karşı ilk olarak kültürel, ardından kimyasal mücadeleyi önceliyoruz. Fındıkta her türlü doğru bilinen yanlışın bu proje sayesinde giderilmesine çalışıyoruz" diyor.