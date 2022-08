Film seti gibi okçuluk dersi

Bursa'da üniversite öğrencisi Melike Özpınar (22) ve Zehra Uysal, (21) atlı okçuluğa merak salıp bu konuda eğitimler alarak atlı okçuluk eğitmeni olmayı başardı. Nilüfer ilçesinde bulunan Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü'nde eğitmen olarak görev yaparak çocuklara ve yetişkinlere atlı okçuluk eğitimleri veriyor.



Bir savaşçı gibi giyinen kızlar atın üstünde ustaca ok atarak bu işin inceliklerini öğrencilerine öğretiyor. Genç yaşta bu kadar iyi at kullanıp ok atan eğitmen kızları görenler ise yetenekleri karışında hayran kalıyor. Eğitmen kızlardan eğitim gören öğrenciler; 20 dersin ardından atın üzerinde ok atmayı öğrenmiş oluyor.